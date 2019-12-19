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Руководитель Центра олимпийской подготовки по тяжелой атлетике подозревается в получении крупной взятки

18.12.2019, 15:23 11584
Алматы. 18 декабря. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Алматы начато досудебное расследование в отношении руководителя Центра Олимпийской подготовки по тяжелой атлетике и главного бухгалтера данного РГКП по подозрению во взяточничестве, передает Kazakhstan Today.
 

Они, в группе лиц по предварительному сговору, подозреваются в получении от предпринимателя взятки в сумме 6 млн 625 тыс. тенге в качестве вознаграждения за заключенный договор о государственных закупках услуг по проведению учебно-тренировочных сборов в Жамбылской области", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

 
По информации ведомства, 17 декабря указанные лица задержаны и водворены в ИВС ДП Алматы, решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
 

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