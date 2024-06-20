Руководители Комитета рыбного хозяйства МСХ получили по 6 лет за коррупцию

Подсудимые с 2021 года брали взятки от представителей малого и среднего бизнеса за общее покровительство

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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Суд вынес приговор руководителям Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК за коррупцию, сообщает - Суд вынес приговор руководителям Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК за коррупцию, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.





Приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны осуждены председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Жунусов Н.Т. и его подчиненный - руководитель управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства Суыкбаев Е.К. Приговором суда им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы", - сообщили в Антикоре.





Подсудимых обвиняли в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса в период с 2021 года по февраль 2024 года за общее покровительство.





Они также лишены права занимать должности на государственной службе.





Приговор не вступил в законную силу.



