Руководитель филиала банка в Шымкенте разыскивается по подозрению в крупном мошенничестве

Шымкент. 12 января. Kazakhstan Today - Руководителя филиала одного из банков в Шымкенте разыскивают по подозрению в крупном мошенничестве, передает Kazakhstan Today.

"Полицейские Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента разыскивают Кольбаева Нуржана Бауржановича, 1973 года рождения, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере. Следствием установлено, что 45-летний подозреваемый, занимая должность руководителя филиала одного из банков, путем мошенничества завладел деньгами вкладчиков и скрылся в неизвестном направлении", - сообщили в пресс-службе ДВД Южно-Казахстанской области.

Как уточнили в полиции, досудебное расследование ведется по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество). Полицейскими проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого. На его розыск и задержание ориентирован личный состав Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента и криминальной полиции ДВД ЮКО.

Приметы подозреваемого: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черного цвета, глаза черного цвета. Особых примет не имеет.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией о местонахождении Кольбаева, сообщить в Аль-Фарабийский ОП УВД Шымкента по телефонам: 8 (7252) 97-60-09, 8-777-612-32-44 или 102.

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