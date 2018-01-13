Руководитель филиала банка в Шымкенте разыскивается по подозрению в крупном мошенничестве

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
13 января 2018
  • 09
  • :
  • 12
Все области
-5º Туман
днем 0º    ночью -2º
17:00
.
Aнонс

Руководитель филиала банка в Шымкенте разыскивается по подозрению в крупном мошенничестве12.01.2018
Криминал  17:59

Шымкент. 12 января. Kazakhstan Today - Руководителя филиала одного из банков в Шымкенте разыскивают по подозрению в крупном мошенничестве, передает Kazakhstan Today.

"Полицейские Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента разыскивают Кольбаева Нуржана Бауржановича, 1973 года рождения, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере. Следствием установлено, что 45-летний подозреваемый, занимая должность руководителя филиала одного из банков, путем мошенничества завладел деньгами вкладчиков и скрылся в неизвестном направлении", - сообщили в пресс-службе ДВД Южно-Казахстанской области.

Как уточнили в полиции, досудебное расследование ведется по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество). Полицейскими проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого. На его розыск и задержание ориентирован личный состав Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента и криминальной полиции ДВД ЮКО.

Приметы подозреваемого: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черного цвета, глаза черного цвета. Особых примет не имеет.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией о местонахождении Кольбаева, сообщить в Аль-Фарабийский ОП УВД Шымкента по телефонам: 8 (7252) 97-60-09, 8-777-612-32-44 или 102.
Просмотров: 5849
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
12.01.2018   20:03
Жителя Жамбылской области задержали с четырьмя мешками марихуаны
12.01.2018   19:21
Фото: http://alau.kz
Ранившая 13-летнюю дочь ножом жительница Костаная арестована
12.01.2018   17:59
Руководитель филиала банка в Шымкенте разыскивается по подозрению в крупном мошенничестве
12.01.2018   14:20
Жителю Петропавловска грозит до четырех лет лишения свободы за несвоевременно сделанную мягкую мебель
12.01.2018   11:07
Двое жителей Карагандинской области воровали аккумуляторы в Астане
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today