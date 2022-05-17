Руководство Нацмузея подозревается в хищении бюджетных средств - Антикор

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Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта РК по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира". Общая сумма договора составила 1,2 млрд тенге", - сообщила Антикоррупционная служба.
Отмечается, что "с санкции следственного суда в настоящее время проводятся обыски, а также допросы свидетелей и другие следственные действия".
Окончательное решение по делу будет принято по результатам выполнения требований уголовно-процессуального законодательства. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - говорится в сообщении.