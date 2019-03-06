Секретарь акима города Шу обманула 26 человек почти на 18 млн тенге

Тараз. 5 марта. Kazakhstan Today - Секретарь акима города Шу Жамбылской области обманула 26 человек почти на 18 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Шуский районный суд признал женщину виновной в мошенничестве и приговорил ее к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Отбывание наказания определено в УИС минимальной безопасности, с взысканием материального ущерба в пользу потерпевших в сумме 17 857 000 тенге.

Установлено, что К., работая секретарем в аппарате акимата города Шу, с февраля 2017 года по июль 2018 года, с целью завладения чужими средствами, обещала жителям района способствовать в получении квартир, переданных в коммунальную собственность, в том числе брошенных собственниками в бывшем "военном городке". Квартиры она обещала по низкой цене и без очереди. Таким образом, она путем обмана и злоупотреблением доверием, причинила 26 жителям района крупный имущественный ущерб в размере 17 857 000 тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе Шуского районного суда.

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