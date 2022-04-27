Сельский аким в Атырауской области оштрафован на 32 млн тенге за взятку

Фото: facebook/Игорь Дужнов

АЛМАТЫ. 21 АПРЕЛЯ - Акбулакский стрелок Игорь Дужнов, обвиняемый в убийстве пяти человек, приговорен к пожизненному лишению свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня суд признал Дужнова виновным в убийстве.

Напомним: трагедия произошла в Алатауском районе Алматы 20 сентября 2021 года в 17.00. При выселении семьи из дома хозяин жилища схватил оружие и убил на месте пятерых человек, в том числе судебного исполнителя и нового владельца дома.

Во время судебного процесса Дужнов заявил, что не признает своей вины в умышленном убийстве пяти человек и считает, что действовал в рамках дозволенной самообороны, пытаясь защитить свою семью от людей, незаконно проникших на территорию его дома.

Он подчеркнул, что его семья была доведена до отчаяния многочисленными неправомерными решениями.

Но я всегда готов защищать свою семью и, если потребуется, страну, не жалея своей жизни. Я рад, что после этого случая президент Казахстана ввел мораторий на выселение и отменил многие законы, которые отравляли жизнь многим моим соотечественникам. Я счастлив, что запущен процесс в нашей стране по деолигархизации власти, все это очень обнадеживает и с лихвой компенсирует мои страдания", - заявил алматинский стрелок.

По его словам, сегодня люди Казахстана очень разделены материально и есть очень большой запрос на справедливость.

У нас в стране все те, кто что-то реально делает, все в кредитах, но мало того что банки загоняют в грабительские условия кредита, внутри банков орудуют целые банды мошенников, которые грабят ограбленных", - сказал подсудимый.

Отметим, что трагедия в Акбулаке вызвала широкий общественный резонанс и обнажила имеющиеся системные проблемы взаимоотношений между кредиторами и заемщиками. Граждане стали поднимать вопрос ограничения возможности банков по занижению стоимости изымаемого имущества должников, которые оказываются беззащитными перед действиями банков.

Президент РК Токаев отметил, что сфера отношений между кредиторами и так называемыми проблемными заемщиками очень чувствительная и требует юридического совершенствования. Он поручил правительству, Национальному банку и Агентству по финрегулированию подготовить пакет поправок, направленных на совершенствование залоговой политики банков, оценочной деятельности, работы частных судебных исполнителей.