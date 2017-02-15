Семь человек подозревают в организации финансовой пирамиды в Карагандинской области

Караганда. 14 февраля. Kazakhstan Today - Прокуроры Карагандинской области рассказали о ходе следствия по делу о создании финансовой пирамиды "Оптовка".

На днях главной подозреваемой и владелице фирмы "ФинансОптоГрупп" Елене Колесниковой продлили содержание под стражей до 15 марта. Также до марта продлили и сроки досудебного расследования, передает Kazakhstan Today.

По данным прокуратуры, оборот финансовой пирамиды "Оптовка" составлял около 3 млрд тенге. По делу проходит семь подозреваемых.

Всего в деле фигурирует свыше 4,5 тыс. договоров, которые жители Караганды, Темиртау и Астаны заключили с фирмой. Некоторые вкладчики оформили по 3-4 договора, так что пострадавших около полутора тысяч человек.

"В рамках расследования уголовного дела признаны потерпевшими и допрошены в качестве потерпевших 755 человек. Эти люди написали заявления. У 36 человек из этого числа нет претензий к Колесниковой. Их допросили как свидетелей", - сообщают в прокуратуре.

По данным газеты " Новый вестник ", помимо самой Колесниковой, под стражу взяли только одного человека.

"Помощница Колесниковой гражданка Александра Марквардт не состояла в официальных трудовых отношениях с ней. Ее основная задача состояла в том, чтобы собирать деньги с филиалов фирмы, расположенных по улице Карла Маркса, на проспекте Нуркена Абдирова и с офиса в Темиртау. Затем она привозила деньги ей. В отношении нее выбрана мера пресечения - арест. Также в качестве подозреваемого допросили Тулеубаева. Он изобличил ее преступную деятельность. Объяснил, как все было организовано, как фирма работала. Из разряда подозреваемых его никто не исключал, но мера пресечения в отношении него не избиралась", - проинформировали в прокуратуре.

Всего за пять месяцев работы оборот фирмы составил свыше 3 млрд тенге. Это официальные данные, которые выяснились после аудиторской проверки. 1 млрд 100 млн Колесникова выплатила людям еще до начала расследования. А оставшиеся 1 млрд 900 млн тенге исчезли в неизвестном направлении. По сведениям следователей, эти деньги не были выведены за пределы страны.

"С самого начала расследования дознаватели арестовали несколько счетов фирмы, а также наложили арест на имущество подозреваемой. На карагандинку записано несколько автомобилей, в том числе новый джип. Своей квартиры у женщины не было. Много лет она вместе с детьми снимала жилье. Также прокуроры сообщили, что люди наконец-то поверили в то, что фирма могла их обмануть. Раньше вкладчики были уверены, что Елена Колесникова вернет им все до копейки. Люди отказывались верить в то, что организация работала по модели финансовой пирамиды, а считали, что кому-то просто приглянулась ее "бизнес-модель". Кто-то из вкладчиков даже хотел внести за нее залог", - пишет издание.

Отмечается, что вероятность того, что вкладчики вернут свои деньги, очень мала. На счетах компании числится чуть больше ста миллионов тенге. Имущество хозяйки фирмы "потянет" еще на несколько десятков миллионов. Этих денег вряд ли хватит, чтобы возместить ущерб.

Елену Колесникову подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой. По этой статье наказывают лишением свободы до 12 лет.

Просмотров: 5761