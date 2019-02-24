Серийный угонщик иномарок задержан в Алматы

Алматы. 14 ноября. Kazakhstan Today - Серийного автоугонщика задержали в Алматы, передает Kazakhstan Today.





20-летний житель Алматинской области орудовал в Алмалинском и Жетысуском районах города, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.





Он совершил на территории города как минимум два преступления. Не исключено, что в ходе досудебного расследования количество преступных эпизодов может быть значительно больше. Как установлено, фигурант специализировался на угонах автомобилей марки "Volkswagen Passat". В ночное время суток ему удавалось без затруднений проникать в салоны чужих автомобилей. В настоящее время, материальный ущерб потерпевшим составляет свыше 800 тысяч тенге", - уточнили в управлении криминальной полиции ДП города Алматы.

Следствием установлено, что автотранспортные средства подозреваемый перегонял в город Жаркент Панфиловского района Алматинской области для дальнейшего разбора и сбыта на рынках автозапчастей. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства