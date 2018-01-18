Серийного вора из Узбекистана задержали в Шымкенте

Шымкент. 18 января. Kazakhstan Today - Полицейские Шымкента задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в серии квартирных краж и ограблении, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в пресс-службе ДВД Южно-Казахстанской области, 16 января 2018 года в Абайский ОП УВД Шымкента с заявлением обратилась 55-летняя горожанка. Она сообщила, что вечером, когда она находилась у себя дома, к ней проник неизвестный мужчина и похитил 20 тысяч тенге и тысячу корейских вон. Подозреваемый попытался скрыться с места происшествия, однако его задержали местные жители и передали полиции.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Грабеж".

Задержанным оказался, гражданин Республики Узбекистан, 1963 года рождения, ранее судимый за кражи. В качестве вещественных доказательств у него изъяты деньги потерпевшей.

"Следствием установлена причастность задержанного лица к 18 фактам квартирных краж, совершенных им на территории Шымкента. Со слов подозреваемого, он проникал в дома граждан и, воспользовавшись отсутствием хозяев, забирал деньги, золотые украшения и строительные инструменты. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около двух миллионов тенге. В данное время проводится досудебное расследование по факту грабежа и фактам краж. Подозреваемый взят под стражу", - прокомментировали в ДВД.

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