Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Серийного автоугонщика задержали в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Столичными полицейскими при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый житель Нур-Султана, который в ночное время совершил два угона автомашин российского производства", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

В полиции не исключают, что задержанный может быть причастен к другим автоугонам. В ДП просят пострадавших от его противоправных действий позвонить по телефонам 8(7172)71-61-07 либо на 102.

Также сообщается, что в настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование. Проверяется его причастность к другим ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Полицейские рекомендуют автовладельцам устанавливать охранную сигнализацию на транспорт, парковать автомашины на охраняемых парковках и автопаркингах, не оставлять в салонах автомобилей ценные вещи.

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