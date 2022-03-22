Шесть иномарок пытались незаконно ввезти в Казахстан из Узбекистана
21.03.2022, 17:12 14926
Фото: КНБ РК
ТУРКЕСТАН. 21 МАРТА - в Субботу, 19 марта 2022 года, в пункте пропуска Б. Конысбаева при проведении досмотра транспортных средств на въезд в Казахстан из Узбекистана задержаны три грузовые автомашины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы Комитета национальной безопасности РК, в задержанных грузовиках находились 6 легковых иномарок без сопроводительных документов.
За попытку контрабанды задержаны граждане Казахстана. Предварительная оценочная стоимость товара составляет 70 млн тенге", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Задержанный груз будет передан в ДЭР по Туркестанской области.
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Стрельба в Атырау: полицейские обнаружили оружие
21.03.2022, 15:09 17071
АТЫРАУ. 21 МАРТА - В Атырау в соседнем от места стрельбы микрорайоне полицейские обнаружили два пистолета, которые были закопаны в земле. Оружие направлено на экспертизу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, трагедия произошла на конечной автобусной остановке в микрорайоне Авангард около 22.00 15 марта. Тогда в облздраве сообщили о двух погибших и одном раненом, который получил ранение в голову и находится в коме. Позже стало известно, что полицейские обнаружили тело еще одного мужчины. По подозрению в убийстве был задержан житель Мангистауской области.
В пресс-службе департамента полиции Атырауской области 21 марта сообщили, что при задержании орудие преступления у подозреваемого обнаружено не было, сообщает портал "Мой Город".
19 марта атырауские полицейские в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий обнаружили и изъяли два пистолета, закопанные в земле в соседнем микрорайоне от места совершения преступления", - говорится в сообщении.
В Алматинской области выявили "серую" майнинговую ферму
20.03.2022, 13:59 32551
Фото: pixabay.com
АЛМАТЫ. 20 МАРТА - Сотрудниками линейного управления полиции на станции Алматы-1 при проведении оперативно-разыскных мероприятий на территории железнодорожного тупика станции Кундызды обнаружено помещение, оборудованное под майнинговые операции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам начальника департамента полиции на транспорте Онала Бекиева, в ходе осмотра транспортными полицейскими обнаружены и изъяты 130 ящиков аппаратуры для майнинга, предназначенные для добычи криптовалют, а также жесткие диски и запасные части для аппаратуры, сообщает "Хабар 24".
По данному факту начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия", - отметил Бекиев.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Напомним, в Казахстане были проведены комплексные проверки в деятельности майнинговых ферм. В результате проведенных профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность.
На днях казахстанские пограничники предотвратили попытку вывоза оборудования для майнинга на 80 млн тенге.
Как сообщалось ранее, крупную майнинговую ферму в Жамбылском районе Алматинской области выявили специалисты областной антикоррупционной службы совместно с сотрудниками областного департамента экономических расследований.
Житель Мангистауской области хранил дома 110 кг рыбы осетровых пород
19.03.2022, 16:33 50171
АКТАУ. 19 МАРТА - В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в селе Баутино 13 марта в 17.00 сотрудники природоохранной полиции задержали 25-летнего местного жителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
При осмотре дома подозреваемого правоохранители нашли 110 килограммов рыбы осетровых пород, сообщает "Лада".
Ведется досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Житель Костанайской области посадил жену на цепь
19.03.2022, 15:01 51311
КОСТАНАЙ. 19 МАРТА - Инцидент произошел в Костанайском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В отдел полиции Костанайского района обратилась 44-летняя жительница города Тобыла, сообщает alau.kz.
По словам пострадавшей, ночью в ходе ссоры муж приковал ее за ногу металлической цепью к радиатору отопления. Так она просидела до утра.
По данному факту проводится расследование по статье 126 УК "Незаконное лишение свободы".
По словам мужа, женщина злоупотребляет спиртным и он приковал ее, чтобы она не ушла ночью.
Живодер устроил сафари на собак: водителя не привлекут к ответственности
19.03.2022, 13:53 52811
АКТАУ. 19 МАРТА - Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность водителя, пытавшегося намеренно причинить вред собакам, но не нашли в его действиях ничего противоправного, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что водитель не нарушил ни одной статьи административного и Уголовного кодексов РК, сообщает "Лада".
С ним проведена профилактическая беседа", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
17 марта жители Актау сняли на видео живодера, который, по их словам, вначале бросал камни в собак, затем сел в иномарку и начал намеренно пытаться сбить их автомобилем.
Напомним, с 1 марта в стране действует закон об ответственном обращении с животными. Законом вводится персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защита их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
Стали известны подробности по делу об акбулакском стрелке
19.03.2022, 13:45 53291
АЛМАТЫ. 19 МАРТА - Начались предварительные слушания по делу об алматинском стрелке. Подсудимый Игорь Дужнов отказался от рассмотрения дела судом присяжных. Гособвинение раскрыло детали того, как задержанный убил пятерых человек, которые пытались выселить его и его семью из дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам старшего прокурора службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Чингисхана Пусурманова, когда во двор дома вошли судебный исполнитель Абенов, новый владелец дома Турганов, помощник адвоката Сакенов, представитель органов опеки Букенова и в качестве понятых Сакова и Бекташуглы, Дужнов, осознав неизбежность выселения его семьи из дома и испытывая ненависть, приступил к ранее разработанному плану. Он вошел в гараж и взял заранее приготовленный для стрельбы карабин "Вектор-307", снаряженный магазином с 10 патронами, сообщает телеканал КТК.
Следствие также установило, что Дужнов заставил присутствующих в его дворе людей выстроиться у стенки, а позже стал расстреливать их по одному. Затем он вышел на улицу, где открыл стрельбу по стоящим там полицейским, но они смогли укрыться за машиной. Одному из стражей порядка удалось обезвредить стрелка.
В общей сложности Дужнов произвел 10 выстрелов из карабина, девять из которых совершил всего за восемь секунд.
Дужнова обвиняют сразу по двум статьям: "Убийство" и "Применение насилия в отношении представителя власти".
Главное судебное разбирательство назначено на 29 марта.
Напомним, 20 сентября 2021 года в 17.00 в Алатауском районе Алматы при выселении семьи из дома произошла трагедия: хозяин жилища схватил оружие и убил на месте пятерых человек.
В роще Баума в Алматы обнаружен схрон с оружием
19.03.2022, 12:16 54661
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 19 МАРТА - В распоряжении сотрудников колонии-поселения оказалась оперативная информация о тайнике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудники оперативного отдела учреждения ЛА-155/13 ДУИС совместно с коллегами управления криминальной полиции ДП Алматы провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых в роще Баума, в 200 метрах от улицы Успенского в южном направлении, около дерева обнаружили тайник с различными боеприпасами, сообщает Polisia.kz.
Участники массовых беспорядков спрятали в укромном уголке два ружья, револьвер, нож, патроны от автомата Калашникова, пистолета системы Макарова, гранаты, бронежилет, а также полицейскую рубашку. Истинную принадлежность составляющих схрона установит дальнейшее расследование.
Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Турксибского района. Ведется расследование.
В Мангистауской области грабитель, угрожая ребенку ножом, похитил сейф с 24 млн тенге