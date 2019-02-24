Школьника подозревают в смертельном наезде на мужчину в селе Алматинской области

Талдыкорган. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Алматинской области задержали 15-летнего школьника, обоснованно подозреваемого в смертельном наезде на взрослого мужчину, передает Kazakhstan Today.

Факт зарегистрирован в Аксуском районе, где 30 января в селе Жансугурово на одной из улиц обнаружили тело 54-летнего местного жителя с признаками того, что мужчину, возможно, сбила автомашина. На месте происшествия полицейские также обнаружили фрагменты крепления номерного знака автомобиля, сообщила пресс-служба Департамента полиции региона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить цвет и марку автомобиля. Как выяснилось, с места смертельной аварии скрылась "Хонда-Одиссей", которой управлял 15-летний подросток.

На кузове автомашины также обнаружены характерные для ДТП повреждения. Сейчас иномарка изъята и помещена на спецстоянку с назначением необходимых экспертиз", - указали в ведомстве.

По факту дорожной аварии со смертельным исходом начато досудебное расследование по статьям 345, 347 и 349 УК РК, предусматривающим не только наезд на пешехода и покидание места ДТП, но и ответственность владельца авто, допустившего к управлению транспортным средством несовершеннолетнего, не имеющего водительских прав.

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