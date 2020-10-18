Школьница и охранник попались на попытке ограбления автосалона в Нур-Султане

Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане за покушение на кражу крупной суммы из сейфа автосалона задержаны 22-летний мужчина и его несовершеннолетняя подруга, передает Kazakhstan Today.

Молодой человек работал сотрудником службы безопасности в офисе одного из столичных автоцентров. Зная, что в сейфе компании хранится крупная сумма, он решил совершить кражу. К выполнению задуманного плана парень привлек свою 15-летнюю подругу - ученицу 11-го класса. Заступив на очередную смену в офисе автоцентра, подозреваемый в ночное время суток позвонил подруге и позвал ее к себе на работу. Около 05.00 утра, взяв топор, они взломали входную пластиковую дверь кассы и проникли в помещение. Этим же топором пара пыталась взломать металлический сейф, но в это время сработала сигнализация. Застигнутые врасплох молодой человек и школьница сбежали с места преступления", - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.

Пара была задержана в лесопосадке в районе поселка Коянды. Молодой человек дал признательные показания. По его словам, на украденные деньги они планировали уехать за границу, где собирались "строить свои отношения".

Подозреваемый водворен в ИВС. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Покушение на кражу". Также проводится расследование по факту вовлечения несовершеннолетней в совершение уголовных правонарушений. Школьница передана законным представителям", - уточнили в полиции.

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