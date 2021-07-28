Штраф в размере 9 млн тенге заплатит сотрудник акимата Петропавловска за взятку

ПЕТРОПАВЛОВСК. 27 ИЮЛЯ - В Петропавловске исполняющий обязанности руководителя отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии городского акимата получил взятку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в региональном департаменте антикоррупционного ведомства, в ходе досудебного расследования было установлено, что в феврале 2021 года на основании итогов государственных закупок между КГУ "Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии" в лице сотрудника акимата Жангудина, который выступал в качестве заказчика, и охранным агентством был заключен договор о государственных закупках услуг по охране и патрулированию скотомогильников (биотермических ям).

Должностное лицо, с целью незаконного материального обогащения, предложило директору агентства ежемесячно утверждать акты оказанных товариществом услуг по охране скотомогильника без фактического осуществления поставщиком круглосуточной охраны объекта, в соответствии с условиями договора и технической спецификации, за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 150 тыс. тенге", - сообщили в ведомстве.

В апреле при получении от директора охранного агентства в качестве первого вознаграждения 50 тыс. тенге наличными и 100 тыс. тенге путем перечисления на карточный счет, чиновник был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы области.

Приговором Петропавловского городского суда Жангудин был признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60-кратной суммы взятки, что соответствует 9 млн тенге, с конфискацией в доход государства 150 тыс. тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Руководитель аппарата акима Петропавловска привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

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