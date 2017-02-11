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Следствие установило нового пособника Аблязова в Казахстане10.02.2017
  • Фото: tengrinews.kz
Криминал  13:09

Астана. 10 февраля. Kazakhstan Today - Национальным бюро по противодействию коррупции продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров АО "БТА Банк" Мухтара Аблязова, Жаксылыка Жаримбетова и других лиц по фактам хищения денежных средств банка, информирует пресс-служба ведомства.

В ходе следствия установлен новый пособник Аблязова в Казахстане - Мамай Жанболат Мамайулы. По данным АДГСПК, он отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операции через газету "Саяси калам: Трибуна", передает Kazakhstan Today.

В настоящее время Антикоррупционной службой проводятся необходимые следственные действия, в том числе обыски по месту возможного нахождения финансовых и других документов, подтверждающих факты легализации преступных денег, говорится в сообщении.
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