Служебно-розыскные собаки помогли выявить более 30 фактов перемещения наркотиков

Фото: АФМ

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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего года АФМ выявлено 33 факта незаконного перемещения наркотических средств с использованием собак. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Общий вес обнаруженных наркотиков составил 17 килограммов, из которых: марихуана - 5,2 кг (20 фактов); гашиш/гашишное масло - 11,5 кг (11 фактов); маковая солома, тетрагидроканнабинол и другие виды синтетических наркотиков.





Кроме того, за этот период также выявлено 17 фактов незаконного перемещения незадекларированной валюты через таможенные границы Евразийского экономического союза. Общая сумма выявленной валюты составила 529 152 долларов США и 9500 евро. Из них 15 случаев зафиксировано в Алматы и два в Мангистауской области.





Напомним, в 2023 году специалисты Кинологического центра выявили 29 фактов транзита наркотиков и 18 попыток нелегального вывоза валюты.



