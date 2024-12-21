20.12.2024, 11:18 55701
Служебно-розыскные собаки помогли выявить более 30 фактов перемещения наркотиков
Фото: АФМ
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего года АФМ выявлено 33 факта незаконного перемещения наркотических средств с использованием собак. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Общий вес обнаруженных наркотиков составил 17 килограммов, из которых: марихуана - 5,2 кг (20 фактов); гашиш/гашишное масло - 11,5 кг (11 фактов); маковая солома, тетрагидроканнабинол и другие виды синтетических наркотиков.
Кроме того, за этот период также выявлено 17 фактов незаконного перемещения незадекларированной валюты через таможенные границы Евразийского экономического союза. Общая сумма выявленной валюты составила 529 152 долларов США и 9500 евро. Из них 15 случаев зафиксировано в Алматы и два в Мангистауской области.
Напомним, в 2023 году специалисты Кинологического центра выявили 29 фактов транзита наркотиков и 18 попыток нелегального вывоза валюты.
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21.12.2024, 17:26 2546
Свыше шести килограммов мефедрона: нарколаборатория ликвидирована в Жетысуской области
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Ескельдинском районе Жетысуской области, сообщает Polisia.kz.
Два иностранца прибыли в Казахстан по указанию своего куратора для организации незаконного производства. В ходе обыска найдены оборудование для изготовления наркотиков, более 6,4 килограмма мефедрона и 200-литровый реактор с остатками прекурсоров для дальнейшего производства", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что иностранцы и их сообщник взяты под стражу. Кроме того, продолжаются мероприятия по выявлению соучастников.
Ранее в Костанайской области ликвидировали нарколабораторию.
21.12.2024, 16:00 5286
В Алматы нашли тело мужчины внутри опоры ЛЭП
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Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы нашли тело мужчины, повешенного внутри опоры линии электропередачи, передает корреспондент агентства.
По информации инстаграм-паблика krisp_almaty, тело было найдено в микрорайоне Мәдениет. Также сообщалось, что у погибшего были связаны руки.
В пресс-службе департамента полиции города Алматы прокомментировали информацию.
По данному факту управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельство и мотив устанавливаются", - сообщили в ДП.
Ранее тело женщины в сумке обнаружили на окраине Алматы.
21.12.2024, 12:30 10176
Самолет пытались провезти на грузовике через границу Казахстана
На перевозившего самолет без необходимых документов мужчину наложен штраф
Фото: КГД
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Павлодар. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет АН-2Т пытались провезти на грузовике через пропускной пункт "Амангельды" в Павлодарской области на границе с Россией, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
В ходе досмотра транспортного средства марки "МАЗ 54323" на автомобильном пункте пропуска "Амангельды" установлен факт перевозки самолета АН-2Т, вес которого составлял 3 тонны 600 килограммов (...) Самолет был приобретен гражданином М. на аукционе для личных целей. В момент пересечения границы у гражданина М. отсутствовало заключение об идентификации специфических товаров", - сообщил руководитель отдела экспортного контроля ДГД региона Максут Кантарбаев.
Подчеркивается, что материалы в отношении перевозившего самолет без необходимых документов мужчины были направлены в суд.
Постановлением Иртышского районного суда Павлодарской области гражданин М. признан виновным, наложен административный штраф в размере более 55 тысяч тенге", - добавили в КГД.
Ранее сообщалось, что контрабанду на десятки миллионов тенге предотвратили на нескольких погранпостах в Казахстане.
21.12.2024, 09:40 15006
В Костанайской области ликвидировали нарколабораторию
Фото: КНБ
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Костанай. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области Комитет национальной безопасности Республики Казахстан ликвидировал подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба КНБ.
При изготовлении психотропных веществ задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана", - проинформировали в комитете.
По данным пресс-службы, в ходе обыска изъято около двух килограммов готового психотропного вещества "мефедрон", лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков.
Проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов)", - добавили в КНБ.
Ранее в Алматинской области ликвидировали нарколабораторию.
21.12.2024, 09:01 17556
Разыскиваемого за мошенничество казахстанца депортировали из ОАЭ
Фото: Polisia.kz
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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Разыскиваемого за мошенничество в крупном размере казахстанца депортировали из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Polisia.kz.
В январе 2024 года по запросу Интерпола МВД фигурант был задержан в Дубае. Компетентные органы ОАЭ приняли решение о его выдаче", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что в настоящее время задержанный помещен под стражу.
В период с 2020 по 2021 год он, злоупотребляя доверием, под предлогом содействия в трудоустройстве в государственные органы завладел денежными средствами граждан страны. После получения денег подозреваемый покинул территорию республики", - говорится в сообщении.
Ранее из России экстрадировали подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
20.12.2024, 17:40 41346
В Казахстане арестовали администраторов анонимного Telegram-канала по делу вымогательстве
Фото: pexels.com
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане арестовали администраторов анонимного Telegram-канала QirSabyn по делу вымогательстве, сообщает пресс-служба Главной прокуратуры страны.
В городах Астане и Караганде задержана группа лиц, занимавшихся вымогательством денежных средств через телеграм-канал QirSabyn под угрозой публикации недостоверной информации компрометирующего характера. Проведены неотложные следственные действия, изъяты технические средства, крупная сумма денег и иные вещественные доказательства. Администраторы Telegram-канала с санкции суда взяты под стражу", - проинформировали в прокуратуре.
Подчеркивается, что необходимые следственные и оперативные мероприятия продолжаются.
Ранее в Алматы выявили Telegram-канал с суицидальным контентом.
20.12.2024, 17:10 42701
Стрельба в одном из ЖК Алматы: возбуждено уголовное дело
Фото: pixabay.com
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Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы полиция возбудила уголовное дело после стрельбы в одном из жилых комплексов в Наурызбайском районе, сообщает пресс-служба ДП мегаполиса.
Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления", - проинформировали в полиции.
Ранее информация о стрельбе в ЖК появилась в Сети. Сообщалось, что неизвестный ворвался в квартиру ЖК и выстрелил в двух человек. Один из них попал в реанимацию.
20.12.2024, 16:02 45376
В Казахстане находят только каждого второго объявленного в розыск за преступление
Фото: pixabay.com
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане находят только каждого второго объявленного в розыск за преступление беглеца.
Результаты работы правоохранительных органов по розыску беглых подозреваемых можно проанализировать по данным о численности пойманных. Их доля с 2018-го от года к году варьируется в пределах 50%-58%. Самый низкий показатель за последние несколько лет был отмечен как раз в текущем году. Из общей численности казахстанцев, находящихся в розыске за январь-ноябрь 2024-го, разыскали за этот период лишь около 1,8 тысячи человек, или 43,4%", - сообщает ranking.kz.
По данным аналитиков, ежегодно в РК объявляют в розыск более 2,5 тысячи человек, подозреваемых в совершении уголовных правонарушений.
С учетом тех, кто уже находился в розыске в предыдущие годы, численность таких беглецов за год превышает 5 тысяч человек. Мониторинг Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК показывает, что за последние несколько лет показатели значительно превышали этот уровень лишь в 2018-2019 годах. Тогда численность казахстанцев, находящихся в розыске, составляла более 6 тысяч человек", - отметили они.
Уточняется, что в январе-ноябре 2024 года в стране насчитывалось 4,1 тысячи разыскиваемых - на 19,8% меньше, чем за неполный прошлый год.
Основная причина сокращения их численности - уменьшение числа "новеньких" в списке беглецов. Почти треть сбежали не от тюрьмы, а от ответственности", - заявили аналитики.
Они также рассказали, за какие преступления в Казахстане объявляют в розыск.
В градации по степени тяжести правонарушений большая часть разыскиваемых получили такой статус за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Из 4,1 тысячи человек за январь-ноябрь этого года к таким относились 2,7 тысячи человек. Пятую часть беглецов искали за преступления средней тяжести, еще 13% - за правонарушения небольшой тяжести. К самым тяжким относятся уголовные преступления против личности. За неполный 2024 год в розыске находились 168 граждан, обвиняемых в убийстве", - добавили аналитики.
Напомним, в октябре стало известно, что казахстанские полицейские за два дня задержали 280 разыскиваемых преступников.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?