Сотрудника КНБ и его супругу осудили за мошенничество

Нур-Султан. 9 февраля. Kazakhstan Today - Районный суд №2 Есильского района Нур-Султана 25 января вынес приговор в отношении сотрудника КНБ РК Ермека Арыстана и его супруги, передает Kazakhstan Today.

Суд установил, что подсудимые пообещали оказать содействие в поступлении сына потерпевшего в Академию КНБ. Под предлогом передачи взятки представителю учебного заведения подсудимые получили от него $15 тыс. Вина подсудимых доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, материалами негласных следственных действий", - говорится в сообщении суда.

Приговором суда Арыстан осужден к 6 годам ограничения свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Его супруга Дуйсенкызы приговорена к 3 годам ограничения свободы за мошенничество.

При выборе вида наказания суд учел наличие троих детей в возрасте 5, 10 и 12 лет, полное возмещение ущерба, мнение потерпевшего, просившего не лишать их свободы.

Арыстан также пожизненно лишен права работать на госслужбе.

В настоящее время приговор обжалован осужденными. Также поступило ходатайство прокурора.

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