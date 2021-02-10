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Сотрудника КНБ и его супругу осудили за мошенничество

09.02.2021 9127
Нур-Султан. 9 февраля. Kazakhstan Today - Районный суд №2 Есильского района Нур-Султана 25 января вынес приговор в отношении сотрудника КНБ РК Ермека Арыстана и его супруги, передает Kazakhstan Today. 
 

Суд установил, что подсудимые пообещали оказать содействие в поступлении сына потерпевшего в Академию КНБ. Под предлогом передачи взятки представителю учебного заведения подсудимые получили от него $15 тыс. Вина подсудимых доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, материалами негласных следственных действий", - говорится в сообщении суда.

 
Приговором суда Арыстан осужден к 6 годам ограничения свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Его супруга Дуйсенкызы приговорена к 3 годам ограничения свободы за мошенничество.
 
При выборе вида наказания суд учел наличие троих детей в возрасте 5, 10 и 12 лет, полное возмещение ущерба, мнение потерпевшего, просившего не лишать их свободы.
 
Арыстан также пожизненно лишен права работать на госслужбе.
 
В настоящее время приговор обжалован осужденными. Также поступило ходатайство прокурора.
 

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