Сотрудника миграционной службы туркестанской полиции приговорили к штрафу в 2,6 млн тенге

Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан сообщил о вынесении приговора в отношении сотрудника отдела миграционной службы Мактааральского районного отдела полиции департамента полиции Туркестанской области М. Жумадилова, который был задержан в прошлом году при получении взятки, передает Kazakhstan Today.

7 декабря 2018 года М. Жумадилов был задержан департаментом КНБ по Туркестанской области с поличным при получении денежных средств в размере 260 тыс. тенге за оказание содействия в оформлении вида на жительство для гражданина Республики Узбекистан. 25 февраля текущего года приговором Мактааральского районного суда М. Жумадилов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РК "Мошенничество" и осужден к штрафу в размере 2,6 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе КНБ РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства