Сразу в несколько школ Павлодара поступили звонки о заложенных бомбах

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Павлодар. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Неизвестный обзвонил сразу шесть школ Павлодара, сообщил о заложенной бмобе и дал время на эвакуацию, сообщает - Неизвестный обзвонил сразу шесть школ Павлодара, сообщил о заложенной бмобе и дал время на эвакуацию, сообщает pavlodarnews.kz





Как сообщили в пресс-центре управления образования, первый звонок о заложенной в школе №39 бомбе поступил в 10.45. Аноним сообщил, что школа полностью заминирована и дал на эвакуацию 20 минут.





После этого аналогичные звонки поступили в школу-лицей имени А.Шамкенова, в школы № 6, 29, 17, 18. Все они получили указания эвакуировать детей и с учетом погодных условий не держать школьников на улице, а перевести обучение в дистанционный формат.





Все директора школ незамедлительно сообщили о звонках в полицию.





В департаменте полиции Павлодарской области прокомментировали, что по факту заведомо ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве в нескольких школах города сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.





На место выехали экстренные службы, специалистами осуществляется проверка объектов. Для проведения данных мероприятий подключены и другие экстренные службы.





Сотрудниками полиции установлению личность причастного к данному факту.