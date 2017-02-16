Стали известны подробности судебных слушаний по делу педофила из Актау

Актау. 16 февраля. Kazakhstan Today - В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области судья Азат Избасаров, рассматривавший дело по факту изнасилования шестилетней Виктории Мининой, рассказал о ходе слушания дела.

Как сообщил судья, обвинительная сторона и сторона потерпевшей запрашивали для обвиняемого максимальный срок наказания - пожизненное лишение свободы. Однако добиться этого приговора не удалось из-за отсутствия единого мнения у присяжных заседателей - 11 человек (5 женщин и 6 мужчин), включая судью. А вот обвинительный вердикт поддержали 10 человек, один воздержался, передает Kazakhstan Today.

"В ходе открытого голосования присяжными, согласно действующему законодательству Казахстана, такое наказание должно быть принято единогласно. Однако трое присяжных не поддержали эту меру. Согласно части 4 статьи 58 УПК РК, наказание не должно превышать больше 25 лет. И хотя по убийству ему было назначено 20 лет, по изнасилованию тоже 20, по похищению - 12, путем частичного сложения было назначено 25 лет", - прокомментировал судья.

Обвинение также отказалось от части 4 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера) в связи с отсутствием доказательств.

Решающую роль в доказательной базе стороны обвинения сыграла молекулярно-генетическая экспертиза и показания свидетелей.

"Согласно молекулярно-генетической экспертизе, на смывах у потерпевшей обнаружен ДНК осужденного. Имеются свидетели, которые показали, что в момент похищения девочки он находился во дворе данного дома в своем автомобиле. Свидетель его признала, подтвердила свои показания в зале суда. Она видела только его, но из-за того, что задние стекла авто были тонированы, не могла видеть никого больше", - добавил Избасаров.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Виктории Мининой наступила из-за асфиксии - закрытия верхних дыхательных путей, что привело к повреждению головного мозга. Как сообщил судья, девочку душили шнурком от кулона и руками.

Несмотря на весомые улики, обвиняемый свою вину не признал. В ходе следствия А. давал разные объяснения того, где он находился в момент совершения преступления. Сначала утверждал, что был со своим ребенком, потом говорил, что был один и занимался самоудовлетворением, курил наркотическое вещество. К слову, у обвиняемого дома в ходе обыска обнаружили 1,53 грамма гашиша.

После взятия под стражу А. даже писал явку с повинной, но потом отказался от нее, утверждая, что написал повинную под психологическим и физическим давлением.

Обвиняемый также прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая признала его вменяемым, несмотря на тот факт, что в детстве и юношестве он стоял на учете у психиатра с диагнозом "дебильность легкой степени" и "заикание". А. попросил снять его с учета, так как ему необходимо было работать, чтобы кормить семью. В 2011 году он был снят с учета. Специальная комиссия приняла такое решение ввиду того, что болезнь не прогрессировала.

Ранее Намиг Велиев, адвокат осужденного, сообщил о намерении обжаловать решение коллегии присяжных заседателей, пишет Tumba.kz

Как пояснил судья, при рассмотрении дела с участием присяжных заседателей решение может быть отменено только при нарушении норм уголовно-процессуального законодательства. Если апелляционная или надзорная инстанция выявит нарушения, то могут отменить решение суда и отправить дело на новое рассмотрение. В дальнейшем новое рассмотрение может принять любое решение.

Напомним, 14 февраля суд приговорил обвиняемого в изнасиловании и убийстве 6-летней девочки к 25 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Разбирательство дела проводилось в закрытом судебном заседании. Изначально подозреваемого обвиняли по пункту 5 части 2 статьи 125 (Похищение человека), части 4 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера), части 4 статьи 120 (Изнасилование), статье 99 (Убийство), части 2 статьи 296 (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта). Однако после прения сторон приговором суда часть 4 статьи 121 была исключена ввиду того, что не было достаточных доказательств.

Вика Минина скончалась, не приходя в сознание 21 ноября в Центре матери и ребенка в Астане. За жизнь ребенка больше двух месяцев боролись казахстанские и зарубежные врачи.

Просмотров: 4630