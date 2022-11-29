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Стали известны подробности инцидента в аэропорту Актау

28.11.2022, 21:09 5396
Актау. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту аэропорта Актау. Информация оказалась ложной.
 
В ходе проверки территории аэропорта Актау взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, сообщает "Лада".
 

28 ноября в 16.48 на электронный адрес международного аэропорта Актау анонимно поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. На место происшествия выехали соответствующие службы. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Также оперативные службы транспортной полиции устанавливают личность анонима, который будет задержан и привлечен к ответственности. Воздушная гавань возобновила свою работу", - сообщили в департаменте полиции на транспорте.

 
Ранее сообщалось, что из аэропорта Актау эвакуировали пассажиров и персонал.
 

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Организатор митинга в Астане получил 15 суток ареста

28.11.2022, 17:14 10396
Организатор митинга в Астане получил 15 суток ареста
Фото: ktk.kz
Суд признал Марата Абиева виновным в совершении вышеуказанных правонарушений и по обоим правонарушениям наложил взыскание в виде административного ареста по 15 суток
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Бизнесмену Марату Абиеву дали 15 суток ареста за организацию митинга в Астане, сообщает специализированный межрайонный суд по административным делам.
 
Как сообщает телеканал КТК, 27 ноября специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям рассмотрел два дела в отношении Марата Абиева.

Из материалов дел следует, что 26 ноября он без получения разрешения от местного исполнительного органа Астаны организовал митинг по Коргалжинскому шоссе и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.
 
Суд признал Марата Абиева виновным в совершении вышеуказанных правонарушений и по обоим правонарушениям наложил взыскание в виде административного ареста по 15 суток.
 
Постановления не вступили в законную силу.
 
Напомним, вечером 26 ноября в Астане полицейские пресекли незаконную акцию.
 

Судья по делу Astana LRT отказала в вызове на допрос высокопоставленных чиновников

28.11.2022, 16:25 11101
Судья по делу Astana LRT отказала в вызове на допрос высокопоставленных чиновников
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Судья специализированного межрайонного суда Астаны по уголовным делам Виктория Семенова в ходе заседания по делу Astana LRT отказалась удовлетворить ходатайство защиты о вызове на допрос в качестве свидетелей высокопоставленных чиновников.
 
Месяц назад подсудимый - Рашид Аманжулов, а накануне и второй - Улугбек Ачилов обратились через СМИ к чиновникам, которые принимали судьбоносные решения по этому проекту, информирует bes.media.
 
Они просят явиться в суд и дать показания: Имангали Тасмагамбетова, Серика Ахметова, Ерболата Досаева, Бакытжана Сагинтаева, Асета Исекешева, Аскара Жумагалиева, Болата Жамишева и Адильбека Джаксыбекова.
 
Подсудимые уверены, что правдивые свидетельские показания чиновников высшего в то время ранга внесут ясность и помогут суду разобраться в деле, которое длится уже четвертый год.
 
Сообщается, что судья приняла решение по заявленным ходатайствам о вызове в суд высокопоставленных чиновников, но отказала в их вызове, мотивировав несвоевременным заявлением этого ходатайства.
 

Суд на месте постановил. Вообще суд считал правильным рассмотреть ходатайство и подсудимого Ачилова, и подсудимого Аманжулова после допроса всех подсудимых по данному уголовному делу, свидетелей, исследования материалов дела, чтобы была полная картина для принятия решения для вызова или невызова этих лиц в суд, которые заявлены. Но вы такой возможности суду не дали, вы настаивали, чтобы суд принял решение сейчас. (…) Суд считает, что ходатайство Аманжулова и Ачилова не способствует всестороннему, полному, объективному исследованию обстоятельств и доказательств по уголовному делу, обеспечению прав и законных интересов участников процесса и других лиц. Более того, суд считает, что оно объективно не обосновано ничем", - заявила Виктория Семенова.

 
По ее словам, ссылка на решения чиновников есть в материалах уголовного дела.
 

Еще раз правильно должно было рассмотрено только после всех подсудимых, изучения материалов дела, такой возможности вы суду не дали. Суд считает, что эти ходатайства удовлетворению не подлежат", - добавила она.

 
Напомним, 7 сентября ряд высокопоставленных чиновников вызвали в апелляционный суд по делу о строительстве LRT. В их числе - помощник президента, секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, аким Алматы Бахытжан Сагинтаев, глава Нацбанка Ерболат Досаев и экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Семь известных государственных деятелей Казахстана согласовали скандальный проект Astana LRT. Они же отвечали за его финансирование и проверку использования бюджетных средств. Однако этих крупных чиновников до сих пор не допросили по делу о хищениях при строительстве ЛРТ, даже в качестве свидетелей.
 
30 июня стало известно о том, что в Астане возобновили строительство LRT. Сообщалось, что активная работа будет продолжена по мере поступления финансовых средств.
 
28 мая в Нур-Султане состоялось оглашение приговора подсудимым в деле о хищениях средств при строительстве легкорельсового транспорта LRT. Напомним, суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях 5,7 миллиарда тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов.
 
Сам проект Astana LRT - это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта.
 

Генпрокуратура: задержан подозреваемый в смерти сына ректора КазНУ

28.11.2022, 15:44 11956
Генпрокуратура: задержан подозреваемый в смерти сына ректора КазНУ
Фото: Мадина Аимбетова
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура РК сообщает о задержании подозреваемого в смерти сына ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева - Елнара Туймебаева во время январских беспорядков.
 

Подозреваемый в смерти сына ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева задержан и находится под стражей", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

 
Напомним, Елнар Туймебаев погиб 6 января во время массовых беспорядков в Алматы. Его машину обстреляли неизвестные на перекрестке Сатпаева - Назарбаева. От полученных ран мужчина скончался на месте. Ему было 26 лет.
 

Продавца поддельных полицейских удостоверений задержали в Актобе

28.11.2022, 13:57 13556
Продавца поддельных полицейских удостоверений задержали в Актобе
Фото: Polisia.kz
Актобе. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе полицейские задержали местного жителя, который изготавливал и продавал поддельные служебные удостоверения сотрудников органов внутренних дел.
 

С помощью компьютера, цветного принтера и ламинатора изготавливал поддельные удостоверения полицейских, которые сбывал гражданскому населению. При обыске в его квартире помимо оргтехники было изъято более сотни обложек для удостоверений сотрудников МВД. Подозреваемый был задержан при проведении специальных оперативных мероприятий после продажи "корочки" оперуполномоченного уголовного розыска", - сообщает Polisia.kz.

 
Возбуждено уголовное дело, принимаются меры по установлению и изъятию поддельных полицейских удостоверений, которые успел изготовить и реализовать подозреваемый.
 

Ранее сообщалось, что в Астане задержали двух руководителей медцентров за продажу фиктивных справок для получения водительских прав.
 

Жителя Темиртау осудили на семь с половиной лет лишения свободы за пропаганду терроризма

28.11.2022, 13:35 14211
Темиртау. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - К 7,5 года лишения свободы приговорили жителя Темиртау за пропаганду терроризма.
 
Обвинительный приговор Казыбекбийского районного суда Караганды вступил в силу.
 

Следствием и судом установлено, что мужчина распространял радикальную религиозную идеологию среди местных жителей, а также в социальных сетях. Вина его полностью доказана материалами уголовного дела. Он приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы", - сообщили в КНБ.

 
Там отметили, что ранее фигурант уже имел судимость за совершение тяжкого преступления.
 

Два руководителя столичных медцентров задержаны за продажу фиктивных справок

28.11.2022, 13:21 14711
Два руководителя столичных медцентров задержаны за продажу фиктивных справок
Фото: Polisia.kz
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Двух руководителей медцентров Астаны задержали за продажу фиктивных справок. Клиенты заказывали медицинские справки для получения водительских прав.
 

Два руководителя ТОО по предварительному сговору организовали канал сбыта фиктивных медицинских справок. За денежные средства они изготавливали листы временной нетрудоспособности, паспорта здоровья, санитарные книжки, справки формы № 086, 075у и иные медицинские документы без фактического посещения медицинской организации", - сообщает Polisia.kz.

 
Один из задержанных работал в медицинском центре на проспекте Тауелсизди. В ходе обыска у него были изъяты денежные средства, гербовые печати, медицинские штампы, связки отрывных корешков от медицинских справок, журналы регистрации, медицинские книжки, заполненные больничные листы с печатями.
 

Также задержан другой 33-летний руководитель медицинского центра, расположенного по улице Ауезова. У него в ходе обыска также изъяты медицинские книжки, больничные листы, печати. Установлено, что клиенты заказывали медицинские справки для трудоустройства, получения водительских прав для управления транспортных средств и т.д.", - уточнили в полиции.

 
По данным фактам за изготовление и сбыт поддельных документов возбуждено уголовное дело по статье 385 УК РК. Проводятся следственные действия.

 

Прокуратура Шымкента вернула в бюджет 872 миллиона тенге похищенных средств и незаконно выведенного капитала

28.11.2022, 11:45 15886
Прокуратура Шымкента вернула в бюджет 872 миллиона тенге похищенных средств и незаконно выведенного капитала
Шымкент. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В прокуратуре города Шымкента рассказали о проделанной работе по возврату незаконно выведенного капитала, похищенных олигополиями бюджетных средств.
 

В рамках уголовного дела (статья 189 УК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"), расследуемого департаментом по противодействию коррупции по городу Шымкенту, обеспечен возврат государству похищенных представителями олигополии бюджетных средств в особо крупном размере - на сумму 747 млн тенге", - сообщили в ведомстве.

 
Кроме того, на системной основе осуществляется работа по возврату активов, незаконно выведенных за пределы страны. В результате в настоящее время обеспечен возврат в Казахстан 253 700 евро, или 125 млн тенге, в рамках уголовного дела, расследуемого департаментом экономических расследований по городу Шымкенту.
 
Также в прокуратуре сообщили о предотвращении приватизация трех субъектов естественных монополий города стоимостью несколько миллиардов тенге.
 

По указанию прокуратуры города департаментом государственных доходов осуществляется работа по взысканию налогов по переводам денег в иностранные государства и в нашу страну свыше 50 тысяч долларов США, где имелись расхождения между задекларированными суммами. На сегодня доначислено налогов 20 налогоплательщикам на сумму 86,1 млн тенге, из которых 30,1 млн тенге уплачены в бюджет", - добавили в пресс-службе.


Напомним, Токаев подписал указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов.

По разным оценкам, из Казахстана незаконно вывели от 85 млрд до 167,4 млрд долларов.
 

В Астане задержали домработницу за кражу бриллиантов у работодателей

26.11.2022, 18:54 34331
В Астане задержали домработницу за кражу бриллиантов у работодателей
Фото: depositphotos
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержали 43-летнюю домработницу за кражу золотых серeжек с бриллиантами у работодателей, сообщает Polisia.kz.
 
По словам заявительницы, 43-летняя женщина, которую она нашла через сайт объявлений, работала в доме в течение месяца. Во время одного из посещений работница, убирая спальную комнату, похитила из шкафа серьги и белье.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в краже была задержана. Похищенные ювелирные украшения, которые она сдала в ломбард, были изъяты и возвращены владелице.
 
По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая дала признательные показания, проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
 
Ранее сообщалось, что кражу золота на 100 млн тенге раскрыли полицейские Алматы.
 

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