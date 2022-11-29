Стали известны подробности инцидента в аэропорту Актау

Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Судья специализированного межрайонного суда Астаны по уголовным делам Виктория Семенова в ходе заседания по делу Astana LRT отказалась удовлетворить ходатайство защиты о вызове на допрос в качестве свидетелей высокопоставленных чиновников.

Месяц назад подсудимый - Рашид Аманжулов, а накануне и второй - Улугбек Ачилов обратились через СМИ к чиновникам, которые принимали судьбоносные решения по этому проекту, информирует bes.media.

Они просят явиться в суд и дать показания: Имангали Тасмагамбетова, Серика Ахметова, Ерболата Досаева, Бакытжана Сагинтаева, Асета Исекешева, Аскара Жумагалиева, Болата Жамишева и Адильбека Джаксыбекова.

Подсудимые уверены, что правдивые свидетельские показания чиновников высшего в то время ранга внесут ясность и помогут суду разобраться в деле, которое длится уже четвертый год.

Сообщается, что судья приняла решение по заявленным ходатайствам о вызове в суд высокопоставленных чиновников, но отказала в их вызове, мотивировав несвоевременным заявлением этого ходатайства.

Суд на месте постановил. Вообще суд считал правильным рассмотреть ходатайство и подсудимого Ачилова, и подсудимого Аманжулова после допроса всех подсудимых по данному уголовному делу, свидетелей, исследования материалов дела, чтобы была полная картина для принятия решения для вызова или невызова этих лиц в суд, которые заявлены. Но вы такой возможности суду не дали, вы настаивали, чтобы суд принял решение сейчас. (…) Суд считает, что ходатайство Аманжулова и Ачилова не способствует всестороннему, полному, объективному исследованию обстоятельств и доказательств по уголовному делу, обеспечению прав и законных интересов участников процесса и других лиц. Более того, суд считает, что оно объективно не обосновано ничем", - заявила Виктория Семенова.

По ее словам, ссылка на решения чиновников есть в материалах уголовного дела.

Еще раз правильно должно было рассмотрено только после всех подсудимых, изучения материалов дела, такой возможности вы суду не дали. Суд считает, что эти ходатайства удовлетворению не подлежат", - добавила она.

Напомним, 7 сентября ряд высокопоставленных чиновников вызвали в апелляционный суд по делу о строительстве LRT. В их числе - помощник президента, секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, аким Алматы Бахытжан Сагинтаев, глава Нацбанка Ерболат Досаев и экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Семь известных государственных деятелей Казахстана согласовали скандальный проект Astana LRT. Они же отвечали за его финансирование и проверку использования бюджетных средств. Однако этих крупных чиновников до сих пор не допросили по делу о хищениях при строительстве ЛРТ, даже в качестве свидетелей.

30 июня стало известно о том, что в Астане возобновили строительство LRT. Сообщалось, что активная работа будет продолжена по мере поступления финансовых средств.

28 мая в Нур-Султане состоялось оглашение приговора подсудимым в деле о хищениях средств при строительстве легкорельсового транспорта LRT. Напомним, суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях 5,7 миллиарда тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов.

Сам проект Astana LRT - это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта.