Столичного застройщика подозревают в растрате денег пайщиков

Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - Департаментом внутренних дел Астаны расследуются уголовные дела по коллективным заявлениям пайщиков ЖСК "Есіл ЭК" и ЖСК "Future home Astana", сообщила пресс-служба ведомства.

Расследование проводится по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере", передает Kazakhstan Today.

"Подозреваемым по уголовному делу признан и допрошен застройщик ТОО "Номад-Строй ЭК" Александр Логвинов 1975 года рождения, который путем привлечения вверенных пайщиками ЖСК "Есіл ЭК" и ЖСК "Future home Astana" денежных средств в особо крупном размере, присвоил и растратил их", - проинформировали в полиции.

Всех пострадавших от действий Логвинова просят позвонить по телефонам: 71-60-58, 8775-166-47-97.

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