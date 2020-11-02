Столичные гвардейцы предотвратили попытку изнасилования

Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - Военнослужащие Нацгвардии задержали мужчину, который пытался изнасиловать девушку, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел поздно вечером 30 октября в Нур-Султане, сообщили в полиции. К войсковому наряду гвардейцев во время несения службы по охране общественного порядка и безопасности в районе Байконыр обратилась гражданка с заявлением о том, что неизвестный мужчина попытался изнасиловать ее дочь. От испуга девушка закричала, в это время злоумышленник скрылся во дворах домов.

Получив примерные приметы подозреваемого, военнослужащие совместно с прибывшим сотрудником полиции приступили к поиску и в течение 20 минут задержали мужчину.

После того, как потерпевшая опознала подозреваемого, он был доставлен в УП района Байконыр города для дальнейшего разбирательства.

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