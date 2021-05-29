Столичные полицейские задержали двух граждан с пистолетом и боеприпасами

НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - На территории Нур-Султан проводится оперативно-профилактическое мероприятие, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Организована проверка владельцев гражданского, служебного оружия. Проводятся мероприятия по выявлению и изъятию из незаконного оборота незарегистрированного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, сообщает пресс-служба департамент полиции Нур-Султана.

За 11 дней ОПМ проверено более 6,5 тысячи владельцев оружия, выявлено 65 фактов нарушения хранения и ношения, 63 факта нарушения порядка регистрации оружия. 128 владельцев привлечены к административной ответственности. За нарушение правил оборота оружия изъято 200 единиц зарегистрированного оружия. Из оборота изъято 12 единиц незаконно хранящегося оружия и 61 патрон к нарезному оружию.

При проведении рейда полицейские для проверки документов остановили 55-летнего мужчину. На вопрос имеются ли при нем запрещенные предметы, он пояснил, что у него в сумке находятся патроны. В ходе личного досмотра обнаружены патроны в количестве 61 штуки. Установлено, что патроны являются боеприпасами к охотничьему спортивному нарезному оружию калибра 5,6 миллиметра и пригодны к стрельбе. Мужчина пояснил, что патроны хранились в его доме в Степногорске.

В этот же день полицейские остановили подозрительного мужчину, у которого изъят травматический пистолет. Установлено, что изъятый пистолет представляет собой бесствольный пистолет "МР-461 Стражник" производства РФ. Оружие относится к категории бесствольного огнестрельного оружия с возможностью стрельбы патронами травматического, газового и светозвукового действия.

По данному факту в отношении задержанных граждан за незаконное хранение, перевозку, ношение оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело.

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