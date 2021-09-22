Столичные полицейские задержали несовершеннолетнего автовора

НУР-СУЛТАН. 21 СЕНТЯБРЯ - Вечером подросток ходил по улицам и искал авто с незакрытыми дверями. Заметив возле дома открытую "Шевроле-Нексию", подозреваемый пробрался в салон, похитил 15 тысяч тенге и сотовый телефон, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Кража из салона автомашины попала в объектив камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 16-летнего подростка. Установлено, что несовершеннолетний причастен к совершению еще двух аналогичных краж из салонов авто. Со слов мальчика, он крал мелкие вещи, зарядные устройства, небольшие суммы денег.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетний взят на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции.

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