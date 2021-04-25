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Стрельба в ЖК Алматы: спецназ начал штурм

24.04.2021 6886
Стрельба в ЖК Алматы: спецназ начал штурм
Telegram/Qumash
АЛМАТЫ. 24 АПРЕЛЯ - Стрелявший в охранника жилого комплекса "Бухар жырау" в Алматы заперся в квартире с оружием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Алматы начался штурм 22-этажного ЖК "Бухар жырау", говорится на странице паблика kris.p.online в Instagram.
 
Сообщается, что работающие на месте корреспонденты услышали первые 5 выстрелов.
 

Уважаемые соседи, прошу вас ещё раз-оставайтесь по возможности дома, мы сообщим, когда все закончится. Во дворе слышны выстрелы, идет штурм",- пишет КСК в общедомовой чат.

 
Как сообщалось ранее, в результате конфликта, возникшего между охранником жилого комплекса "Бухар жырау Тауэрс" и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья. Он госпитализирован.
 
Стрелявший же забаррикадировался в здании ЖК и стал отстреливаться.
 

Жильцы сообщают, что мужчина вел себя странно. Его побаивались и раньше. Сейчас из его окон вывешены плакаты", - говорится в посте.

 

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