Студент обокрал несколько бутиков в Текели и скрылся в Алматы

Текели. 7 ноября. Kazakhstan Today - В серии краж из бутиков торгового дома в Текели подозревают 18-летнего студента местного колледжа, передает Kazakhstan Today.





В полицию города Текели обратились местные предприниматели с заявлением о многочисленных кражах, совершенных неизвестным в ночь с 4 на 5 ноября. Как выяснилось, все потерпевшие снимали в аренду бутики в местном торговом доме. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось установить подозреваемого - студента городского профессионального колледжа, ранее уже привлекавшегося к ответственности по аналогичным фактам.

Оперативники установили местонахождение подозреваемого, который выехал и скрывался в Алматы. Вчера он был задержан и доставлен в город Текели. Сейчас задержанному инкриминируется совершение пяти фактов краж. На время расследования в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения "Обязательство о явке", - сообщает пресс-служба департамента полиции Алматинской области.





В ведомстве дополнили, что у подозреваемого изъята часть краденого имущества: сотовые телефоны, планшеты, различные аксессуары и другие вещи.





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