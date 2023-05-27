Суд Астаны отклонил иск кыргызстанца Рузахунова к МВД РК

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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по гражданским делам Астаны отклонил иск гражданина Кыргызской Республики Викрама Рузахунова к Министерству внутренних дел РК с требованием опровергнуть сведения о его участии в январских беспорядках.





9 января 2022 года на ТК "Казахстан" был продемонстрирован видеосюжет об участии музыканта В. Рузахунова в январских событиях в г. Алматы. 20 марта 2023 года В. Рузахунов обратился в Алматинский районный суд г. Астаны с иском к МВД о признании распространенных в видеосюжете сведений не соответствующими действительности, возложении обязанности опровергнуть указанные сведения и принести публичные официальные извинения через тот же телеканал", - сообщили в пресс-службе суда.





Требования мотивированы тем, что МВД через СМИ распространило необоснованное обвинение о планировании и участии истца - гражданина Кыргызской Республики в митингах в ходе январских событий 2022 года.





В пресс-служба отметили, что суд не нашел подтверждения доводам В. Рузахунова о том, что видеосюжет продемонстрирован на телеканале по инициативе ответчика МВД.





Решением межрайонного суда по гражданским делам Астаны от 19 мая 2023 года Рузахунову В.М. отказано в удовлетворении иска.





Судебный акт не вступил в законную силу.





Напомним, в январе прошлого года в Сети появилось видео, на котором задержанный в населенном пункте под Алматы в ходе антитеррористической операции гражданин Кыргызстана в интервью телеканалу Qazaqstan рассказал, что неизвестные люди предложили ему 90 тысяч тенге за участие в митинге.





Первого числа со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге. Предложили 90 тысяч тенге. Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Они купили мне билет. Второго числа я прилетел в Алматы", - рассказал он.





Он сообщил, что в квартире, где он проживал в Алматы, также находились около 10 человек из Таджикистана и Узбекистана.





9 января 2022 года МИД КР вручил МИД РК ноту относительно задержания Рузахунова, в которой призвал "предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его в самое ближайшее время".





Со своей стороны посол Казахстана в КР сообщил, что "озабоченность кыргызской стороны будет оперативно доведена до сведения руководства МИД РК, и обещал предоставить более детальную информацию в самое ближайшее время". Посол заверил, что "в сложившейся непростой ситуации компетентными органами Казахстана будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего".