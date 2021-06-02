Суд Карагандинской области вынес приговор по делу об убийстве активиста Галы Бактыбаева

КАРАГАНДА. 1 ИЮНЯ - Специализированный суд по уголовным делам Карагандинской области 1 июня вынес приговор фигурантам дела о смерти общественника Галы Бактыбаева, который был убит двумя выстрелами в голову 2 года назад, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Присяжные заседатели, с участием которых рассматривалось дело, оправдали Азамата Букенаева и Галыма Ахмеджанова, подозреваемых в организации убийства, и Имана Мияшова, подозреваемого в его исполнении, пишет Kursiv.kz

По мнению присяжных, следствие не добыло достаточное количество доказательств для признания подсудимых виновными.

По закону, если дело рассматривается судом присяжных, вопрос о виновности или невиновности подсудимых, а также другие вопросы решаются путем голосования. Голосуют 10 участвующих присяжных заседателей и один судья. Каждый имеет по одному голосу. Судья преимущества не имеет. Решение принимается большинством голосов. Если больше шести голосующих не согласны с предъявленным обвинением, выносится оправдательный приговор", - объяснил решение председательствующий судья Кайрат Касимов.

Согласно данным следствия, пишет издание, владелец автомойки Азамат Букенаев и полицейский Галым Ахмеджанов, проживающие в поселке Атасу Карагандинской области, хотели убить местного общественника Галы Бактыбаева, который постоянно писал на них жалобы в различные государственные инстанции. Они наняли за 1 млн тенге заказного убийцу Имана Мияшова. 28 мая 2019 года, когда общественника не было дома, Мияшов проник во двор его частного дома и спрятался за хозяйственной постройкой. Поздно вечером возле калитки Бактыбаева встретила жена. Когда они вместе шли к дому, из своего убежища вышел Мияшов и с расстояния 15 метров два раза выстрелил в голову Бактыбаева. От полученных травм последний скончался на месте.

Букенаев, Ахмеджанов и Мияшов не признали своей вины. По их словам, уголовное дело было сфабриковано сотрудниками полиции, которые были заинтересованы в быстром раскрытии убийства, получившего широкий общественный резонанс. После смерти Галы Бактыбаева в его доме обнаружили всего 537 жалоб. Следовательно, мотив убийства имели многие", - говорится в материале.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде вышестоящей инстанции.

27 мая 2021 года в ходе судебных прений государственные обвинители запросили для Азамата Букенаева и Галыма Ахмеджанова по 20 лет лишения свободы, для Имана Мияшова - 25.

28 мая 2019 года неизвестный застрелил популярного в Карагандинской области общественного деятеля Галы Бактыбаева, который занимался независимыми расследованиями фактов о предполагаемых хищениях бюджетных денег в госорганах. Общественный фонд Transparency Kazakhstan, который работает в области противодействия коррупции, призвал власти Казахстана обеспечить объективное, качественное и прозрачное расследование по факту убийства Галы Бактыбаева. Дело взяли на особый контроль департамент полиции и прокуратура Карагандинской области.

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