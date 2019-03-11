Суд над убившим начальника полицейским из Уральска начнется 14 января

Уральск. 12 января. Kazakhstan Today - В Уральске начинается суд над полицейским, застрелившим начальника. Судебный процесс будет проходить в Специализированном межрайонном уголовном суде, передает Kazakhstan Today.





Дело Серика Гарифа было передано в суд 9 января 2019 года. Он обвиняется в убийстве своего начальника, которое совершил 6 сентября этого года. Дело будет рассматриваться под председательством судьи Кайрата Чалкарова, пишет портал " Мой город ".





Первое судебное слушание состоится в понедельник, 14 января, в 10.00.





Как сообщалось ранее, убийство командира взвода во дворе РОВД произошло вечером 6 сентября. Подчиненный выстрелил в начальника из табельного оружия. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Позже в ДВД ЗКО сообщили, что полицейский произвел несколько выстрелов в командира. По словам начальника департамента полиции Махсудхана Аблазимова, обвиняемый произвел семь выстрелов. В командира взвода попали четыре пули - в голову, ногу и спину. Стрелявший не пытался скрыться, он сдал табельное оружие и сдался сам.





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