Суд оправдал экс-вице-министра энергетики Анатолия Шкарупу

Фото: https://rus.azattyq.org/

Караганда. 26 января. Kazakhstan Today - Сегодня суд Казыбекбийского района Караганды вынес оправдательный приговор бывшему вице-министру энергетики Анатолию Шкарупе, обвиняемому в хищении 215 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Обвинение запрашивало для Шкарупы 10 лет лишения свободы.

Обвинение касалось деятельности Анатолия Шкарупы на посту акима Сарани, который он занимал с 2014 по 2017 годы. По данным следствия, при установке приборов учета тепла в подвалах жилых домов в 2015 году могли быть похищены более 200 миллионов тенге.

Двое других обвиняемых по этому делу также оправданы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства