Суд продлил арест акбулакскому стрелку

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ПАВЛОДАР. 19 ЯНВАРЯ - Суд приговорил жителя Павлодарской области к 20 годам лишения свободы за убийство беременной жены, сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В апреле 2021 года в полицию Успенского района Павлодарской области поступило сообщение врача Константиновской врачебной амбулатории о том, что в доме одного из сел района обнаружено тело беременной женщины. Полицейские, осмотрев место происшествия, установили вероятность того, что женщину могли убить", - проинформировали в пресс-службе.
Во время допроса мать погибшей рассказала, что проснулась ранним утром от криков зятя. Прибежав из соседней комнаты, она увидела, что дочь лежит на полу, а зять, надавливая руками на ее грудную клетку, делал женщине искусственное дыхание. Приехавшим на место происшествия медикам подозреваемый рассказал, что супруге стало плохо, она, задыхаясь, упала на пол, а он начал оказывать ей первую помощь.
В ходе расследования полицейские вскрыли деревянный пол комнаты, и между досками были обнаружены частицы крови, а также остатки хлорсодержащего вещества. Это указывало на то, что преступник пытался скрыть следы преступления. В ходе сбора доказательств и проведенных экспертиз полицейские выяснили, что ночью между супругами произошла ссора на почве ревности. В результате мужчина задушил беременную жену. А после, заметая следы преступления, отмыл пятна крови "Белизной". Чтобы запутать семью и полицейских, начал кричать, делая вид, что супруге плохо, а он ей помогает", - проинформировали в полиции.
Житель Павлодарской области признан виновным по части 2 статьи 99 УК РК "Убийство" и приговорен к 20 годам лишения свободы.
У погибшей остались двое детей.