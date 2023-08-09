Суд США признал, что Аблязов украл деньги из "БТА Банка"

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Вашингтон. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Соединенных Штатов Америки признал, что Мухтар Аблязов украл деньги из "БТА Банка" и отмывал их в США, - Суд Соединенных Штатов Америки признал, что Мухтар Аблязов украл деньги из "БТА Банка" и отмывал их в США, сообщает пресс-служба банка.





Мы смогли доказать нью-йоркскому судье и присяжным, что Мухтар Аблязов обманул "БТА Банк" на миллиарды долларов и отмыл украденные деньги в США. Это дело стало важным шагом в усилиях "БТА Банка" по восстановлению справедливости и имело решающее значение для привлечения к ответственности Аблязова и его сообщников. Мы благодарны за внимательное рассмотрение доказательств присяжными и Окружным судом Соединенных Штатов", - заявил управляющий партнер Boies Schiller Flexner LLP и представитель БТА Мэтью Л. Шварц.





Суд и присяжные заслушали свидетелей, в том числе Аблязова и его сообщников, а также свидетелей-экспертов, которые объясняли структуру крупного мошенничества, совершенного в отношении БТА.





Подчеркивается, что суд постановил, что представленные БТА доказательства того, что Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА для кражи миллиардов долларов через "поддельные кредиты офшорным компаниям", достоверные и полны.





Суд пришел к выводу: "офшорные компании, которые были "клиентами Банка", принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им "кредиты" не имели экономического содержания. Вместо того, чтобы быть сделками между независимыми сторонами, "кредиты" при содействии предназначались для сокрытия незаконного присвоения средств Аблязовым из "БТА Банк".





Кроме того, суд отклонил показания сообщников Аблязова и их альтернативное объяснение источника средств как "не заслуживающие доверия".





Напомним, суд Нью-Йорка в октябре прошлого года предъявил Аблязову новые обвинения.





Разбирательство в Нью-Йорке от имени города Алматы и "БТА Банка" было начато более шести лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании украденных денег в США. Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у "БТА Банка" путем выдачи фиктивных кредитов - действия, за которые он уже был осужден и приговорен в Казахстане, а также признан подлежащим гражданско-правовой ответственности в судах Великобритании. В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные весомые доказательства преступлений Аблязова, а также заручились показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений.