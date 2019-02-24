Суд в Костанае вынес приговор убийцам юной Дарьи Махартовой

Костанай. 13 февраля. Kazakhstan Today - В Костанае обвиняемых в убийстве 18-летней Дарьи Махартовой приговорили к длительным срокам заключения, передает Kazakhstan Today.

Приговор в отношении двух подсудимых, 30-летнего Анатолия Шевченко и 26-летнего Руслана Ажанова, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области вынесли сегодня, 13 февраля. Предварительное слушание по этому резонансному делу началось 3 января. Шевченко и Ажанову сразу было предъявлено обвинении в покушении на изнасилование, изнасиловании и убийстве с особой жестокостью юной жительницы Затобольска Дарьи Махартовой, пишет " Наша газета ".

По словам матери Дарьи, в ходе судебного следствия над Шевченко и Ажановым гособвинитель в прениях просил назначить Шевченко 25 лет лишения свободы, а Ажанову в связи с тем, что у него двое детей, 23 года в колонии максимальной безопасности. Потерпевшие настаивали на пожизненном сроке.

Твари, звери так не поступают", - такой была первая реакция родственников Махартовой после того, как подсудимых 13 февраля завели в зал суда.

Мать девушки Ольга Покатаева пришла с портретом дочери. Подсудимые тщательно закрывали лица: Ажанов капюшоном, Шевченко листом бумаги.

Судья зачитал приговор. Ажанову - 23 года в колонии максимальной безопасности, а также в качестве принудительных мер лечение от алкоголизма и постановка на учет у психиатра. Шевченко - 25 лет в колонии максимальной безопасности и также принудительное лечение от алкоголизма. Суд постановил взыскать по 4 млн тенге с каждого осужденного в пользу матери Дарьи Ольги Покатаевой.

Вы полностью отрицали в суде свою причастность, но суд доказал вашу вину. Вы вдвоем убили Дарью Махартову, а до этого изнасиловали и совершили иные действия сексуального характера с особой жестокостью", - обратилась к подсудимым, разъясняя приговор, судья Жаннар Тлеубаева.

По словам Ольги Покатаевой, Ажанов выразил соболезнование семье убитой, когда давал признательные показания. Однако потом все отрицал. Шевченко прощения не просил.

Убийство молодой девушки потрясло весь Казахстан. Всех деталей крайне жестокой расправы до сих пор не озвучили. Девушка вышла на пробежку вечером 20 июля 2018 года и не вернулась. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили 21 июля в лесопосадках на выезде из Костаная в сторону поселка Затобольск. Судебное разбирательство длилось чуть больше месяца, оно было полностью закрытым.

Резонанса этому делу добавило и то, что двое сотрудников дорожно-патрульной службы Костанайского района, 38-летний Алмат Ермаканов и 24-летний Руслан Рыжевол, выехав по звонку очевидцев на место предполагаемого преступления, не смогли ни предотвратить его, ни обнаружить Дарью, не став тщательно обследовать местность. Они были признаны виновными в халатности и 5 октября 2018 года приговорены к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. После вынесения приговора на брифинге судья пояснял журналистам, что на момент приезда полицейских Дарья Махартова еще была жива и ей можно было помочь.

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