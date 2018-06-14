Суд в Москве оставил под домашним арестом банкира Ертаева

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Суд в Москве оставил под домашним арестом банкира Ертаева14.06.2018
  • Фото: Zakon.kz
Криминал  09:26

Москва. 14 июня. Kazakhstan Today - Мосгорсуд оставил под домашним арестом бывшего советника председателя правления АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева. Казахстан объявил банкира в международный розыск по делу о мошенничестве, передает Kazakhstan Today.

"Суд отклонил апелляционное представление прокуратуры об изменении меры пресечения в отношении Ертаева с домашнего ареста на заключение под стражу", - рассказала РАПСИ пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Таким образом, Ертаев продолжит находиться под домашним арестом в своей московской квартире.

По данным СМИ, требование надзорного ведомства об изменении меры пресечения Ертаева на содержание в СИЗО было заявлено для его последующей экстрадиции в Казахстан.

Из материалов дела следует, что в отношении Ертаева было возбуждено уголовное дело в марте этого года по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 177 УК Республики Казахстан (мошенничество), вслед за этим бизнесмен был объявлен в международный розыск.

Напомним, по информации МВД РК, гражданин РК Жомарт Ертаев был задержан в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РК. Ранее он был объявлен в международный розыск за мошенничество в особо крупном размере.

"Будучи советником председателя совета директоров АО "Bank RBK", Ертаев пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Казахстан.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что 8 мая в центре Москвы, недалеко от "Москва-Сити", был задержан казахстанский банкир Жомарт Ертаев. Предпринимателя арестовали, когда он выезжал со встречи в бизнес-центре на Gelandwagen.
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