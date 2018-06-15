Суд в Москве продлил срок домашнего ареста Жомарта Ертаева до ноября

Москва. 15 июня. Kazakhstan Today - Пресненский районный суд Москвы на полгода продлил срок домашнего ареста бывшего советника председателя совета директоров АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева, передает Kazakhstan Today.

Пресненский районный суд Москвы на заседании 14 июня 2018 года продлил срок домашнего ареста российского бизнесмена казахстанского происхождения Жомарта Ертаева до ноября 2018 года, сообщили в компании "Алма Групп", в команду которой входит Ертаев.

"Решение суда в пользу моего подзащитного основывалось на выявлении искажения фактов: правоохранители Казахстана заявили о том, что Ертаев был в розыске и скрывался от следствия, в то время, как представленные нами документы доказывают обратное - он не просто не числился в розыске, но даже сам ходатайствовал о предоставлении ему возможности дать показания по делу дистанционно. Полное несоответствие обвинений реальным документально подтвержденным фактам и побудило суд обеспечить время для изучения вопроса по существу", - заявил адвокат бизнесмена Алексей Петров.

По информации компании, днем ранее Мосгорсуд признал законным более раннее решение Пресненского районного суда Москвы о домашнем аресте бизнесмена и отклонил жалобу о помещении Ертаева в СИЗО.

Напомним, Жмарт Ертаев был задержан 8 мая текущего года в Москве. Как сообщили в пресс-службе МВД Казахстана, гражданин РК был задержан по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РК. Ранее он был объявлен в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.

"Будучи советником председателя совета директоров АО "Bank RBK", Ертаев пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств", - уточнили в ведомстве.

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