Уральск. 16 января. Kazakhstan Today - Трое суток потребовалось полицейским, чтобы задержать мужчину, подозреваемого в попытке изнасиловать несовершеннолетнюю девочку в одном из сел Западного Казахстана. Им оказался ранее судимый житель Чингирлауского района, передает Kazakhstan Today.

О происшествии стало известно из ориентировки. В ней сообщалось, что вечером 10 января неизвестный азиатской внешности, 35-40 лет, ростом 170-175 сантиметров пытался изнасиловать несовершеннолетнюю. Применив физическое насилие, открыто похитил сотовый телефон. С места преступления скрылся в неизвестном направлении. По данному факту было возбуждено уголовное дело, пишет " Уральская неделя ".

Как сообщает одно из местных СМИ, силами местной полицейской службы и иными службами РОВД был оцеплен район совершения преступления, выставлены автопатрули на автодорогах сообщением Чингирлау - Уральск, Чингирлау - Актобе.

В субботу, 13 января, подозреваемый был задержан. Им оказался житель Чингирлауского района, не работающий, ранее судимый.

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