Свыше 450 млн тенге вложили в финансовую пирамиду жители Акмолинской области

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КОКШЕТАУ. 21 ИЮЛЯ - В Акмолинской области выявлена финансовая пирамида с ущербом свыше 450 млн тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды "LV Force". В результате принятых мер ликвидированы филиалы финпирамиды "LV Force" в Шымкенте, Алматы, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях, сообщили в пресс-службе АФМ.

По данным ведомства, в финансовую пирамиду было вовлечено более двух тысяч доверчивых граждан. Ущерб составил свыше 450 млн тенге. В настоящее время главный организатор мошеннической схемы заключен под стражу на 2 месяца.

В последнее время в стране участились случаи вовлечения граждан в деятельность финансовых пирамид. Статьей 150 Кодекса РК об административных правонарушениях и статьей 217 Уголовного кодекса РК предусмотрена административная и уголовная ответственности за рекламу и осуществление деятельности финансовых пирамид", - напомнили в ведомстве.





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