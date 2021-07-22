Свыше 450 млн тенге вложили в финансовую пирамиду жители Акмолинской области

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Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды "LV Force". В результате принятых мер ликвидированы филиалы финпирамиды "LV Force" в Шымкенте, Алматы, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях, сообщили в пресс-службе АФМ.
По данным ведомства, в финансовую пирамиду было вовлечено более двух тысяч доверчивых граждан. Ущерб составил свыше 450 млн тенге. В настоящее время главный организатор мошеннической схемы заключен под стражу на 2 месяца.
В последнее время в стране участились случаи вовлечения граждан в деятельность финансовых пирамид. Статьей 150 Кодекса РК об административных правонарушениях и статьей 217 Уголовного кодекса РК предусмотрена административная и уголовная ответственности за рекламу и осуществление деятельности финансовых пирамид", - напомнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что более 60 жителей Кокшетау вложили в финансовую пирамиду более 24 млн тенге. Кроме того, акмолинские полицейские установили мошенницу, которая собрала с доверчивых граждан более 70 млн тенге.
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