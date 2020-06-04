Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Транснациональная группировка сбывала фальшивые евро в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Канал поставки поддельных денежных купюр пресечен сотрудниками департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В ходе проведения следственных действий из оборота изъята 151 поддельная купюра номиналом 500 евро", - сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

Приговором суда Петропавловска, вынесенном в мае текущего года, участники транснациональной преступной группы признаны виновными по часть 2 статьи 264; часть 3 статьи 231; часть 4 статьи 190; часть 1 статьи 392; часть 2 статьи 218 УК РК. Гражданин России, принимавший непосредственное участие в совершении преступления, приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и выдворением за пределы Казахстана сроком на 5 лет. Лицам, оказывавшим соучастие в совершении преступления, назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с установлением пробационного контроля на 5 лет.

При обнаружении сомнительных денежных купюр Комитет по финмониторингу просит сообщать по телефону доверия: 8 (7172) 70-84-78, ДЭР по Северо-Казахстанской области - 8 (7152) 46-98-18.

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