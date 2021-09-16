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Трех браконьеров задержали в Северо-Казахстанской области

15.09.2021, 14:33 5347
Трех браконьеров задержали в Северо-Казахстанской области
ПЕТРОПАВЛОВСК. 15 СЕНТЯБРЯ - Трех браконьеров задержали в Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Задержанные охотились в особо охраняемой природной зоне - национальном парке "Кокшетау", сообщает департамент полиции СКО. 
 

В Кызылжарском районе в ночь на 14 сентября в ходе рейда на территории Согоровского заказника старший инспектор природоохранной полиции, главный охотовед заказника и инспектор государственного национального природного парка услышали выстрел. Разделившись, участники рейда прочесали местность и обнаружили трёх мужчин, занятых разделкой сибирской косули. Туша ещё одного животного находилась в багажнике автомобиля, на котором передвигались подозреваемые. По подозрению в совершении преступления задержаны двое петропавловцев 52 и 39 лет, а также 51-летний житель Мамлютского района. Изъят принадлежащий старшему из подозреваемых нарезной карабин Steyr Mannlicher калибра 308".

 
Как сообщили в полиции, с начала года в области зарегистрировано 10 фактов незаконной охоты, также выявлено 405 нарушений правил охоты.
 

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