Три жительницы Туркестанской области рассылали ложную информацию о коронавирусе

Туркестан. 20 марта. Kazakhstan Tоday - Трех жительниц Туркестанской области задержали по подозрению в распространении ложной информации о заразившихся коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали распространителей ложной информации, ими оказались три жительницы города Туркестана. Подозреваемые полностью признались и раскаялись в содеянном. Они пояснили, что рассылали данные сообщения, чтобы предупредить родных и близких. По данному факту проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняются все обстоятельства дела", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

По словам полицейских, в управление полиции Туркестана обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестные лица через мессенджер WhatsApp распространяют ложную информацию о том, что она с семьей якобы заразилась коронавирусом. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации).

Потерпевшая сообщила, что вместе с семьей путешествовала в Европе. По приезде в Алматы, женщину и ее семью полностью осмотрели медики и оснований для карантина не выявили.

После возращения в Туркестан связь с ней поддерживали работники поликлиники и СЭС, однако по сей день признаков болезни и других заболеваний не выявлено. В настоящее время потерпевшая и члены ее семьи сняты с наблюдения.

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