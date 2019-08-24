Трое сельчан в Алматинской области похитили мужчину с его автомобилем, избили и ограбили

Талдыкорган. 23 августа. Kazakhstan Today - Трое сельчан в Алматинской области похитили и избили мужчину, отняв у него автомобиль и более 130 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

21 августа, около 01.30, на автомойке села Узунагаш трое неизвестных, увидев, как 29-летний сельчанин рассчитывался с кассиром 20-тысячной купюрой, решили его ограбить. Сначала потребовали, чтобы он купил им пиво, а когда тот отказался, избили, забрав 120 000 тенге", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

По информации ведомства, продолжая избивать и угрожать насилием, напавшие потребовали с мужчины дополнительные деньги. Боясь расправы, потерпевший в ближайшем банкомате снял со своей карточки 12 тыс. тенге и отдал их грабителям. Еще на протяжении трёх часов злоумышленники удерживали хозяина в его автомобиле, катаясь по селу. Выбрав удобный момент, потерпевший сбежал, после чего обратился с заявлением в полицию.

Всех троих грабителей удалось задержать в течение 6 часов. Они оказались жителями села Самсы Жамбылского района в возрасте 35, 21 и 20 лет. Самый старший уже имел судимость за кражи. К моменту задержания грабители уже успели потратить часть похищенных денег на спиртное.

Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 191 УК РК (Грабёж в крупном размере). Общая сумма похищенного вместе с автомашиной составляет свыше 1 800 000 тенге, - заключили в пресс-службе.

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