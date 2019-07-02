Талдыкорган. 1 июля. Kazakhstan Today - В Алматинской области таксист с помощью уксуса ограбил пассажирку, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Алматинской области, в отдел полиции в Карасайском районе 11 июня к полицейским обратилась 29-летняя женщина, сообщившая об ограблении неизвестным таксистом. Грабитель перекрыл дыхательные пути жертвы платком, пропитанным неизвестным химическим веществом, от которого женщина получила небольшой ожог. После этого таксист похитил у нее 5-6 тыс. тенге и сотовый телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Карасайской районной полиции отследили весь маршрут потерпевшей и проверили все уличные видеокамеры. По показаниям заявительницы был составлен подробный фоторобот и проделана другая необходимая работа. В итоге удалось выявить марку и цвет автомашины и в последующем установить самого подозреваемого, оказавшегося 23-летним жителем соседнего Илийского района. Подозреваемый таксист уже задержан и помещен под стражу", - рассказали в пресс-службе.

В полиции также отметили, что потерпевшая женщина опознала грабителя. Как выяснилось, при ограблении мужчина использовал уксус, пытаясь таким образом испугать и обездвижить свою жертву.

По факту грабежа проводится расследование, в рамках которого задержанный будет проверен на причастность к другим преступлениям аналогичного характера.

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