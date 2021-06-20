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Тургумбаев: в 2 раза выросло число интернет-преступлений в период пандемии

19.06.2021 8587
Тургумбаев: в 2 раза выросло число интернет-преступлений в период пандемии
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮНЯ - О росте числе интернет-преступлений в период пандемии сообщил в ходе казахстанско-французского форума "Право в эпоху цифровых технологий" министр внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава МВД остановился на преступлениях в сфере интернет-технологий, росту которых способствовала пандемия коронавируса в мире.
 

С развитием онлайн-услуг количество интернет-мошенничеств возросло в 2,3 раза. В этой связи, в структуре Центра по борьбе с киберпреступностью МВД созданы специальные группы, занимающиеся исключительно раскрытием этих преступлений", - рассказал на форуме министр Ерлан Тургумбаев.

 
Глава ведомства подчеркнул, что в условиях трансграничного характера киберпреступности МВД активно сотрудничает с зарубежными коллегами и международными организациями. Принимаются меры по присоединению Казахстана к Конвенции Совета Европы 2001 года "О компьютерных преступлениях", пишет Polisia.kz.
 

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