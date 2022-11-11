У троих жителей Кызылординской области изъяли более 250 кг рыбы

Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские оштрафовали астанчанина, регулярно вызывавшего полицию без причины, передает - Полицейские оштрафовали астанчанина, регулярно вызывавшего полицию без причины, передает Polisia.kz

C начала года 40-летний житель столицы 99 раз позвонил в полицию. Все вызовы были незамедлительно отработаны, но только единичные звонки были действительно о происшествиях, где требовалось вмешательство полиции. К примеру, в полицию на канал "102" в 04.24 поступило несколько звонков от него о том, что рядом с супермаркетом по проспекту Абая ходит неизвестный с ножом и кидается на людей. Звонивший просил ускорить вызов. На место незамедлительно выехал наряд полиции. В ходе проверки факт не подтвердился.

Сотрудники полиции установили личность звонившего. Он признался в содеянном и рассказал, что звонил, находясь в нетрезвом состоянии. Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 438, часть 1, КоАП с наложением штрафа в размере 30 МРП. Кроме того, на него составлен административный протокол по статье 440 КоАП за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

В настоящее время департамент полиции Астаны готовит материал в гражданский суд для взыскания ущерба.