Талдыкорган. 17 января. Kazakhstan Today - У жителя Алматинской области полицейские изъяли самодельный обрез, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, полицейскими задержан 26-летний житель Алакольского района, у которого изъят обрез от гладкоствольного ружья "ИЖК", 32 калибра. Огнестрельное оружие, со сбитыми регистрационными заводскими номерами, сельчанин хранил дома и якобы намеревался использовать обрез на охоте.

"В своих показаниях подозреваемый пояснил, что одноствольное ружьё нашел в лесопосадке при заготовке дров. И с учетом того, что оружие не мог официально зарегистрировать и использовать, он, укоротив ствол и приклад, изготовил из него обрез. Сейчас по факту незаконного изготовления оружия возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 288 УК РК", - сообщили в полиции.

По данным полиции, в 2017 году из общего количества изъятого огнестрельного оружия, усилиями полиции региона было направлено на уничтожение 14 обрезов.

"За 17 дней января из оборота изъято 20 единиц оружия, из которых 2 обреза. По указанным фактам проводятся расследования", - отметили в областном ДВД.

Согласно казахстанскому уголовному законодательству задержанному мужчине за изготовление обреза грозит крупный штраф, ограничение свободы, либо её лишение до пяти лет.

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