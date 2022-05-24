У жителя Атырау изъяли 60 доз синтетических наркотиков

АТЫРАУ. 23 МАЯ - У 27-летнего жителя Атырау изъяли 60 доз синтетических наркотических веществ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, согласно заключению экспертизы доказано, что это синтетическое наркотическое вещество массой 33 грамма.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере)", - проинформировал начальник ДП Атырауской области Нурхат Уразбаев.
Отмечается, что по данной статье предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Задержанный водворен в ИВС управления полиции города Атырау.