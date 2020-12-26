У жителя Атырау изъяли 650 доз сильнодействующего наркотика

Атырау. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Атырау полицейские предотвратили продажу 650 доз сильнодействующего синтетического наркотика, передает Kazakhstan Today.

Внимание инспекторов центра оперативного управления в ходе видеомониторинга городских районов привлек молодой мужчина, лет 25, который странно осматривался и что-то снимал на телефон. После проведения дальнейшего видеонаблюдения данный гражданин был задержан сотрудниками управления по противодействию наркопреступности (УПН), пишет Polisia.kz

Им оказался житель Актюбинской области, который специально прибыл в Атырау для продажи синтетического наркотика путем закладок.

У задержанного при личном обыске, а также по месту жительства изъят сильнодействующий наркотик пирролидиновалерофенон, или, как его еще называют, альфа-ПВП. Общий вес составил 208 граммов, что соответствует более 650 дозам на сумму почти в семь миллионов тенге", - рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Также были изъяты различные приспособления для изготовления и взвешивания по дозам.

В настоящее время задержанный с санкции суда арестован и водворен в следственный изолятор. Ведется досудебное расследование.

В полиции рассказали, что пирролидиновалерофенон - синтетический опасный психостимулятор, который употребляют различными способами. В разговорном сленге его можно встретить под такими названиями, как флакка, УФО (UFO), соль или кристаллы. Привыкание к наркотику происходит очень быстро - требуется всего пара доз.

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