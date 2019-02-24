Костанай. 25 января. Kazakhstan Today - У жителя Костаная в гараже изъято более 170 граммов героина, передает Kazakhstan Today.

В результате оперативной разработки, проведенной сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом департамента полиции Костанайской области, в Костанае задержан 48-летний местный житель, в гараже у которого изъят героин. В незаконный оборот не допущено более 170 граммов наркотического вещества", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Как уточнили в пресс-службе, по данному факту начато досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Если вина задержанного будет доказана, ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вместе с тем в МВД отметили, что за прошлый год сотрудниками полиции по стране выявлено 7374 уголовных наркоправонарушения, в том числе 1359 фактов сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято 18 тонн наркотиков, в том числе около 40 килограммов героина.

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