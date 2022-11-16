У жителя Туркестанской области изъяли 63 книги религиозного содержания

Фото: ДП на транспорте

Шымкент. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Шымкента при прохождении досмотра по прилете рейса Стамбул - Шымкент установлен и задержан 55-летний житель Туркестанской области, у которого при проверке были обнаружены и изъяты 63 книги религиозного содержания, - В аэропорту Шымкента при прохождении досмотра по прилете рейса Стамбул - Шымкент установлен и задержан 55-летний житель Туркестанской области, у которого при проверке были обнаружены и изъяты 63 книги религиозного содержания, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.

Сотрудники транспортной полиции в отношении мужчины составили административный протокол по статье 490, часть 1, пункт 3, КоАП (Ввоз, изготовление, выпуск, издание и распространение религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения), и материал для рассмотрения по существу направлен в суд.

Постановлением специализированного межрайонного административного суда Шымкента мужчина привлечен к административной ответственности и ему наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 50 МРП (153 150 тенге).